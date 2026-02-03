trump chiede ad harvard un risarcimento da un miliardo di dollari

Donald Trump ha chiesto all’Università di Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari. L’ex presidente degli Stati Uniti accusa l’ateneo di aver diffuso notizie false sul suo conto e ha deciso di agire legalmente. La richiesta arriva dopo accuse di diffamazione e di aver alimentato polemiche contro di lui. Ora si aspetta una risposta ufficiale da Harvard.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all’Università di Harvard un risarcimento danni di un miliardo di dollari, e ha accusato l’università di fornire al New York Times notizie definite “sciocchezze”. “Chiediamo ora un risarcimento danni di un miliardo di dollari e non vogliamo più avere a che fare con l’Università di Harvard in futuro”, ha dichiarato in un lungo messaggio pubblicato su Truth, in cui ha affermato che Harvard “si comporta in modo pessimo da molto tempo”. Trump ha accusato l’istituzione universitaria da lui definita “profondamente antisemita” di voler “attuare un complicato programma di formazione professionale”, “respinto perché del tutto inappropriato” e “che non era altro che un modo per evitare un massiccio risarcimento di oltre 500 milioni di dollari, una cifra che dovrebbe essere molto più alta date le gravi e palesi illegalità commesse”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

