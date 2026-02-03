Trump all' assalto di Harvard Vuole un risarcimento record | quanto ha chiesto

Donald Trump ha fatto un passo deciso contro Harvard. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto un risarcimento record di un miliardo di dollari all’università, accusandola di aver diffuso notizie false al New York Times. La vicenda segna un nuovo fronte tra l’ex presidente e l’ateneo, con le parti che si scambiano critiche durissime.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all'Università di Harvard un risarcimento danni di un miliardo di dollari, e ha accusato l'università di fornire al New York Times notizie definite “sciocchezze”. “Chiediamo ora un risarcimento danni di un miliardo di dollari e non vogliamo più avere a che fare con l'Università di Harvard in futuro”, ha dichiarato in un lungo messaggio pubblicato su Truth, in cui ha affermato che Harvard “si comporta in modo pessimo da molto tempo”. Trump ha accusato l'istituzione universitaria, da lui definita “profondamente antisemita”, di voler “attuare un complicato programma di formazione professionale”, “respinto perché del tutto inappropriato” e “che non era altro che un modo per evitare un massiccio risarcimento di oltre 500 milioni di dollari, una cifra che dovrebbe essere molto più alta date le gravi e palesi illegalità commesse”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

