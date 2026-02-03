Trump | forse buone notizie Mosca-Kiev

Donald Trump avrebbe detto che la sua amministrazione potrebbe presto annunciare novità sui tentativi di fermare la guerra in Ucraina. La notizia ha fatto subito discutere, anche se ancora non ci sono dettagli ufficiali. Trump non ha spiegato cosa potrebbe cambiare o quando. Restano le incertezze, ma l’attenzione è tutta sulla possibile svolta nei rapporti tra Mosca e Kiev.

00.11 22.43 Posticipo Serie A, Udinese-Roma 1-022.10 Pd:"Già chiesto no strumentalizzazioni"21.25 Travolto dal cemento, muore operaio20.40 Zelensky:"Possibile una pace dignitosa"19.50 Mattarella chiede la tregua olimpica19.25 Sparatoria a Rogoredo,4 agenti indagati19.00 Sicurezza, Conte:sì a risoluzione ma.18.40 Auto elettriche in crescita del 39,3%

Ucraina, Trump annuncia: «Presto buone notizie»Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione potrebbe presto annunciare buone notizie riguardo agli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. «Credo che stiamo facendo ottimi progressi co ... avvenire.it

#Tg2000 - #Ucraina, il lungo inverno tra #guerra e #gelo #2febbraio #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Kiev @tg2000it x.com

Ucraina, Kiev accusa Mosca: "La Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche" Il Cremlino: "Incontro Zelensky-Putin può tenersi solo a Mosca" - facebook.com facebook