Ucraina domani colloqui Witkoff-Putin a Mosca Trump | Nessuna deadline per accordo buone possibilità ma corruzione Kiev non aiuta
Trump ha ribadito di non vedere una “scadenza” nel processo negoziale: “Non ho una deadline”. Il presidente statunitense ha insistito sulla possibilità di un’intesa, pur indicando gli ostacoli rappresentati dalla situazione interna ucraina. “Penso che ci siano buone probabilità di raggiungere un acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
