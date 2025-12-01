Ucraina Trump | Ci sono buone possibilità per accordo tra Kiev e Mosca
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo ai colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini tenutisi domenica nel sud della Florida, dichiarando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che ci sono “buone possibilità” di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. I colloqui, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, “stanno procedendo e stanno procedendo bene. Vogliamo impedire che altre persone vengano uccise”. Ha detto di aver parlato con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff dopo le loro discussioni con i funzionari ucraini domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
