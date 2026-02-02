Nicki Minaj criticata in diretta ai Grammy la frecciata del conduttore Trevor Noah

Durante la cerimonia dei Grammy, Nicki Minaj ha ricevuto una critica in diretta. Il conduttore Trevor Noah ha lanciato una frecciatata che ha sorpreso il pubblico. La cantante non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha reagito visibilmente irritata. L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media, alimentando discussioni sulla tensione tra artisti e conduttori.

Nel corso della cerimonia di premiazione dei Grammy 2026, il conduttore Trevor Noah ha lanciato un'inaspettata frecciata a Nicki Minaj. Negli ultimi giorni a finire al centro dell'attenzione mediatica è stata Nicki Minaj. La celebre rapper infatti, a sorpresa, ha iniziato a sostenere Donald Trump e si è dichiarata essere "la sua più grande fan". Parole che hanno sorpreso il mondo intero, dando il via a una vera polemica. In passato, durante il primo mandato del Presidente degli Stati Uniti, la cantante più volte si era schierata contro il capo di Stato, spendendo dichiarazioni molto forti nei suoi confronti.

