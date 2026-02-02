Trump distrugge i Grammy e minaccia un’azione legale contro il conduttore Trevor Noah

Poco dopo la fine dei Grammy a Los Angeles, Donald Trump si scaglia contro la cerimonia. In un video, l’ex presidente la definisce “praticamente inguardabile” e minaccia azioni legali contro Trevor Noah, che ha condotto lo show per l’ultima volta. Le sue parole scatenano polemiche e discussioni sui social.

A poche ore dalla conclusione della cerimonia tenutasi a Los Angeles, Trump fa a pezzi i Grammy Awards è scagliato, in seguito alle battute fatte durante la trasmissione, definendo la cerimonia “praticamente inguardabile” e minacciando azioni legali contro Trevor Noah che ha condotto per la sesta ed ultima volta lo show. Nel corso della cerimonia Noah ha dato spazio come nelle edizioni precedenti che l’hanno visto alla guida dei Grammy a monologhi nel corso dei quali ha fatto riferimento alla situazione attuale, alla politica ed alla cultura pop. In particolare, ha scagliato una frecciatina nei confronti del tycoon, in occasione della premiazione di Billie Eilish che otteneva la vittoria con Wildflower eletta Canzone Dell’Anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Grammy Awards

Per la sesta volta consecutiva, Trevor Noah sarà il conduttore dei Grammy 2026, in programma il 1 febbraio.

Trevor Noah condurrà per l’ultima volta i Grammy Awards nel 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Grammy Awards

