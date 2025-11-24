Usa archiviate le indagini contro l’ex capo dell’Fbi e la procuratrice di New York

Cameron McGowan Currie, giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, ha archiviato i casi contro James Comey, ex direttore dell’Fbi, e Letitia James, procuratrice di New York. A ottobre si erano dichiarati non colpevoli: il primo era stato accusato di aver mentito al Congresso durante un’udienza del 2020, mentre la seconda era incriminata per una presunta frode ipotecaria. Si tratta di una doppia sconfitta per Donald Trump: la giudice ha stabilito che Lindsey Halligan, ovvero la procuratrice ad interim della Virginia che aveva avviato le accuse su sollecitazione del presidente Usa, era stata nominata illegalmente dal dipartimento di Giustizia (è un’ex assistente della Casa Bianca senza alcuna esperienza nel ruolo), dopo che il precedente procuratore aveva affermato che non c’erano prove sufficienti per alcuna accusa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

