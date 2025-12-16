Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari. La denuncia riguarda la presunta manipolazione di un video relativo agli eventi del 6 gennaio 2021, quando i sostenitori dell’ex presidente assaltarono il Capitolo a Washington.

© Tpi.it - Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari

Donald Trump ha fatto causa alla BBC per diffamazione, chiedendo un risarcimento record di 10 miliardi di dollari per la presunta manipolazione di un video risalente al 6 gennaio 2021, quando centinaia di suoi sostenitori diedero l’assalto a Capitol Hill, a Washington D.C., perché convinti che le elezioni presidenziali vinte da Joe Biden nel novembre 2020 fossero state truccate. “Mi hanno letteralmente messo le parole in bocca”, si era lamentato ieri il presidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa alla Casa bianca. “Mi hanno fatto dire cose che non ho mai detto. Mi hanno fatto parlare con parole che non ho mai pronunciato e sono stati scoperti perché credo che qualcuno alla BBC abbia detto che questa è una cosa così grave, che deve essere riportata. Tpi.it

Trump Sues BBC for $10 Billion: The Shocking Documentary Controversy!

Nella pagina sono presenti link e aggiornamenti provenienti da più fonti informative affidabili.

Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari - La vicenda risale all’anno scorso e riguarda un servizio mandato in onda dal programma di punta della BBC, "Panorama", poco prima delle presidenziali statunitensi del novembre 2024 Donald Trump ha fat ... tpi.it