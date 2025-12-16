Trump fa causa alla Bbc e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha avviato una causa contro la Bbc, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari. L'ex presidente statunitense accusa il broadcaster di aver manipolato un video con sue dichiarazioni riguardo all'assalto al Campidoglio, sollevando una disputa legale di grande rilievo internazionale.

trump fa causa alla bbc e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari

© Today.it - Trump fa causa alla Bbc e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intentato una causa contro la Bbc, accusata di aver manipolato un video con le sue dichiarazioni prima dell'assalto al Campidoglio, chiedendo un maxi risarcimento da 10 miliardi di dollari. Nella denuncia depositata davanti a un tribunale federale. Today.it

Trump Sues BBC for $10 Billion: The Shocking Documentary Controversy!

Video Trump Sues BBC for $10 Billion: The Shocking Documentary Controversy!

trump fa causa bbcUsa, Donald Trump fa causa alla BBC: richiesta di 10 miliardi di dollari - Donald Trump fa causa alla BBC per aver manipolato un suo discorso del 6 gennaio 2021, trasformandolo in un presunto invito alla violenza, e chiede un risarcimento record di 10 miliardi di dollari. notizie.it

trump fa causa bbcTrump fa causa alla Bbc per 10 miliardi di dollari, il legale: “Ha diffamato il presidente” - La Bbc si è scusata parlando di errore, ma gli avvocati del tycoon hanno già depositato la documentazione ... msn.com