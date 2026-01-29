Donald Trump annuncia una tregua di una settimana in Ucraina. Dice di aver contattato personalmente Vladimir Putin e avergli chiesto di non attaccare Kiev e altre città a causa del freddo intenso. Secondo l’ex presidente, Putin avrebbe acconsentito alla pausa nei bombardamenti. La notizia arriva mentre la guerra continua a fare danni e a preoccupare l’intera regione.

“Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana ” a causa del “ freddo record. E lui ha dato l’ok ”. A parlare è Donald Trump che annuncia così, durante la riunione di Gabinetto, una tregua nella guerra in Ucraina. “Lasciatemelo dire, è stato molto gentile da parte sua”, ha aggiunto il presidente Usa. Per Trump la fine del conflitto è vicina: “Abbiamo messo fine a otto guerre e credo che un’altra stia arrivando”. A parlare di progressi nei negoziati è lo stesso inviato speciale, Steve Witkoff, intervenendo durante la stessa riunione alla Casa Bianca: i colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, “ proseguiranno tra circa una settimana” e stanno registrando sviluppi “ positivi ” nelle discussioni su un possibile accordo territoriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia tregua di una settimana in Ucraina: “Ho chiesto a Putin di non attaccare per il freddo record. Ha dato l’ok”

