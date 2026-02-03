Truffa figli in Brasile un’intervista smonta le accuse contro l’avvocato italiano che ha denunciato
La vicenda dei figli in Brasile torna sotto i riflettori. Un avvocato italiano, accusato di aver truffato famiglie ricche, ha appena rilasciato un’intervista che smonta le accuse. Secondo lui, le accuse sono infondate e si basano su malintesi. La storia si fa più complicata, mentre le autorità cercano di fare chiarezza.
(Adnkronos) – Una storia lunga quella della presunta truffa dei figli in Brasile, con paternità attribuite in maniera 'facile' a facoltosi europei, soprattutto italiani. L'Adnkronos l'ha raccontata fin dall'inizio, partendo dalla denuncia di Nunzio Bevilacqua, avvocato esperto di affari internazionali, che ha raccontato la sua vicenda personale, nata da una relazione con una donna italo-brasiliana,. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Truffa Figli Brasile
Nicolas Maduro in tribunale, le accuse di narcotraffico: chi è l’avvocato d’ufficio che lo difende. Londra e Ue contro Trump sulla Groenlandia – La diretta
In un contesto di tensione internazionale, Nicolas Maduro si trova imputato in tribunale con accuse di narcotraffico.
Da Nordio un’operazione-verità che smonta le «accuse volgari» di certi magistrati e dei comitati per il No
Ultime notizie su Truffa Figli Brasile
Argomenti discussi: Adriano, truffa la mamma dell'ex calciatore. E lui minaccia: Verrò a cercarti, con la famiglia non si scherza.
Quattro persone sono indagate per truffa aggravata in concorso per aver sottratto circa 1,4 milioni di euro avanzando istanze dell’Assegno Unico Universale a nome di 59 donne di nazionalità rumena, tutte inesistenti e dichiarate con 5-6 figli a carico - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.