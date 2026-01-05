Nicolas Maduro in tribunale le accuse di narcotraffico | chi è l’avvocato d’ufficio che lo difende Londra e Ue contro Trump sulla Groenlandia – La diretta

In un contesto di tensione internazionale, Nicolas Maduro si trova imputato in tribunale con accuse di narcotraffico. Mentre si approfondiscono le implicazioni di un recente blitz e le reazioni globali, si fa luce sull’avvocato d’ufficio che lo assiste. La situazione tra Venezuela, Stati Uniti e altre nazioni continua a evolversi, evidenziando le complesse dinamiche geopolitiche in gioco.

A due giorni dal blitz che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro, resta alta la tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump è tornato a minacciare un secondo attacco contro il Paese venezuelano, dove nelle scorse ore la Corte Suprema ha conferito l’incarico di presidente ad interim a Delcy Rodriguez, vice di Maduro. «Stiamo trattando con le persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa: siamo noi al comando», ha detto il presidente americano senza usare mezzi termini o giri di parole. 🔗 Leggi su Open.online

Nicolas Maduro trasferito in tribunale a New York: le immagini - (LaPresse) Il deposto presidente venezuelano Nicolas Maduro fa la sua prima apparizione lunedì in un tribunale americano per le accuse di narco- msn.com