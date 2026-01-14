Da Nordio un’operazione-verità che smonta le accuse volgari di certi magistrati e dei comitati per il No

Il senso di come la riforma abbia lo scopo di «restituire la giustizia a tutti i cittadini» lo ha dato Gaia Tortora, uno dei relatori alla presentazione del libro Una nuova giustizia (Guerini e associati editore) del ministro Carlo Nordio, che si è svolta in una gremita aula dei gruppi parlamentari. La giornalista lo ha fatto raccontando in maniera quasi incidentale quello che è successo dopo il processo che ha subito il padre Enzo: «I pm che lo hanno massacrato fecero tutti carriera. Il giudice che lo ha assolto ha sofferto un notevole ostracismo». C’è, in questo “dietro le quinte”, tutto il senso dell’impellenza di restituire davvero ai magistrati piene autonomia e libertà, che non sono messe a rischio dalla politica ma dalle degenerazioni di certi meccanismi che prolificano sia nella commistione tra magistratura requirente e giudicante sia nelle derive correntizie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

