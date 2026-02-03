Troyes-Lens Coppa di Francia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera si gioca il match degli ottavi di coppa di Francia tra Troyes e Lens. La partita si svolge a Troyes, dove la capolista della Ligue 2, guidata da Sage, affronta il team di Lens. Le formazioni sono state annunciate e i tifosi sono pronti a vedere quale squadra avanzerà nel torneo. La sfida promette emozioni e colpi di scena sul campo.

Ottavi di finale di coppa di Francia che vedono scendere in campo il Lens di Sage sul campo della capolista della Ligue2 Troyes. La squadra dell’Aube è da 3 anni intrappolata nella seconda divisione nazionale, dopo aver rischiato la retrocessione in National nella prima stagione la squadra è in risalita e quest’anno grazie all’ottimo lavoro del suo tecnico Dumont è al momento in testa con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Approfondimenti su Troyes Lens Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Questa sera si gioca l’ottavo di finale di Coppa di Francia tra Troyes e Lens. Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Stasera si gioca l’incontro degli ottavi di finale di Coppa di Francia tra Troyes e Lens. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Troyes Lens Argomenti discussi: Troyes-Lens diretta tv live e formazioni: dove guardare lo streaming gratis; Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Troyes-Lens Coppa di Francia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati; Calcio in Tv, le gare trasmesse: al via i quarti di finale di Coppa Italia. Coppa di Francia 2025-2026: Troyes-Lens, le probabili formazioniIl Lens che sta stupendo tutti in Ligue 1 torna in campo a Troyes per gli ottavi di finale della Coppa di Francia: si gioca mercoledì alle 20.30. sportal.it Troyes-Lens diretta TV live e formazioni: dove guardare lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Troyes-Lens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/ya60tGQ #scommesse #pronostici x.com Risultati sedicesimi di finale della Coppa di Francia: 1) Angers-Tolosa 1-1 (5-5 dcr) 2) US oreans-Monaco 1-3 3) Montreuil-Amiens 2-4 4) Bastia-Troyes 0-2 5) Istres-Laval 0-2 6) Le Puy Foot 43 Auvergne-Rennes 0-0 (0-3 dcr) 7) Avranches-Strasburgo 0-6 8) H facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.