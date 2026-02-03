Troyes-Lens Coppa di Francia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Da infobetting.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si gioca l’ottavo di finale di Coppa di Francia tra Troyes e Lens. I biancoverdi di Sage affrontano la capolista della Ligue 2 in trasferta. La partita inizia alle 21:00, e sono molte le aspettative sui convocati e le quote dei pronostici.

Ottavi di finale di coppa di Francia che vedono scendere in campo il Lens di Sage sul campo della capolista della Ligue2 Troyes.  La squadra dell’Aube è da 3 anni intrappolata nella seconda divisione nazionale, dopo aver rischiato la retrocessione in National nella prima stagione la squadra è in risalita e quest’anno grazie all’ottimo lavoro del suo tecnico Dumont è al momento in testa con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

troyes lens coppa di francia 04 02 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Troyes Lens

Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Stasera si gioca l’incontro degli ottavi di finale di Coppa di Francia tra Troyes e Lens.

Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

Il 10 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Sochaux e Lens, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Troyes Lens

Argomenti discussi: Troyes-Lens diretta tv live e formazioni: dove guardare lo streaming gratis; Troyes-Lens (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Troyes - Lens - Quote & Statistiche - 4 febbraio 2026, Coppa di Francia, Francia; Troyes-Lens Coppa di Francia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici.

troyes lens coppa diTroyes-Lens diretta TV live e formazioni: dove guardare lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Troyes-Lens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

Troyes - Lens Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.