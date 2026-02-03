Troyes-Lens Coppa di Francia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera si gioca l’incontro degli ottavi di finale di Coppa di Francia tra Troyes e Lens. La partita si svolge a Troyes, dove la capolista della Ligue 2 affronta il team di Sage. Il match inizia alle 21:00 e promette emozioni tra due squadre che vogliono avanzare nel torneo.

Ottavi di finale di coppa di Francia che vedono scendere in campo il Lens di Sage sul campo della capolista della Ligue2 Troyes. La squadra dell’Aube è da 3 anni intrappolata nella seconda divisione nazionale, dopo aver rischiato la retrocessione in National nella prima stagione la squadra è in risalita e quest’anno grazie all’ottimo lavoro del suo tecnico Dumont è al momento in testa con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

