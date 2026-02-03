Trovato senza vita nel torrente vicino all' auto incidentata era scomparso da qualche giorno

Nel tardo pomeriggio di oggi i soccorritori hanno trovato un uomo senza vita nel torrente vicino a un’auto incidentata. Era scomparso da alcuni giorni, e la scoperta è stata fatta nei pressi della frazione di San Damaso. La vittima, ancora da identificare, è stata recuperata dai sommozzatori, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Nel tardo pomeriggio di oggi è stata fatta una tragica scoperta nei pressi della frazione di San Damaso di Modena. All'interno del greto del torrente Tiepido è infatti stato notato il corpo senza vita di un uomo. Già nella giornata di domenica i residenti di stradello Tiepido avevano allertato le

