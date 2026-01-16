Trovato senza vita il 25enne che era scomparso in Brianza

Il corpo di un giovane di 25 anni è stato trovato nel Bosco del Chignolo, a Triuggio, dopo giorni di ricerche. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità hanno confermato il decesso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda si conclude con un esito triste, lasciando un senso di lutto e sgomento tra familiari e abitanti della zona.

Purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Il ragazzo di 25 anni scomparso nel Bosco del Chignolo, a Triuggio, è stata ritrovato senza vita.Le ricerche erano iniziate nella notte di venerdì 16 gennaio e sono proseguite per tutta la giornata. Un maxi dispiegamento di uomini e.

