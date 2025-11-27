Rocco Amato trovato senza vita a Barcellona | era scomparso tre giorni fa

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa e l’appello dei familiari. Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Rocco Amato, il giovane originario di Francolise (Caserta) scomparso da domenica scorsa. Il suo corpo è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, ponendo fine alle speranze dei familiari che negli ultimi giorni avevano diffuso numerosi appelli sui social per ritrovarlo. La notizia del ritrovamento, arrivata mercoledì 26 novembre, ha gettato nella disperazione l’intera comunità. Le indagini in Spagna. Al momento le autorità spagnole non hanno ancora rivelato le cause del decesso né ulteriori dettagli sull’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

