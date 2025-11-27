Rocco Amato trovato senza vita a Barcellona | era scomparso tre giorni fa
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa e l’appello dei familiari. Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Rocco Amato, il giovane originario di Francolise (Caserta) scomparso da domenica scorsa. Il suo corpo è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, ponendo fine alle speranze dei familiari che negli ultimi giorni avevano diffuso numerosi appelli sui social per ritrovarlo. La notizia del ritrovamento, arrivata mercoledì 26 novembre, ha gettato nella disperazione l’intera comunità. Le indagini in Spagna. Al momento le autorità spagnole non hanno ancora rivelato le cause del decesso né ulteriori dettagli sull’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rocco Amato aveva fatto perdere le sue tracce: i compagni di viaggio, non riuscendo a contattarlo, hanno segnalato la scomparsa e diffuso un appello sui social - facebook.com Vai su Facebook
Dramma nel Casertano, Rocco Amato trovato senza vita: era scomparso a Barcellona - Rocco Amato, giovane originario della frazione di Sant’Andrea del ... Come scrive internapoli.it
FRANCOLISE IN LACRIME - Tragedia a Barcellona, il giovane Rocco trovato senza vita - 09:58:44 Una notizia che ha lasciato senza parole l’intera comunità di Francolise, in particolare la frazione di Sant’Andrea del Pizzone: Rocco Amato, giovane residente del posto, è stato ritrovato se ... Segnala casertafocus.net
Trovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni - Il corpo senza vita del giovane, originario della provincia di Caserta, è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, dove viveva da alcuni anni. Scrive today.it