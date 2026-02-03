Troepla scioglimento definitivo del Consiglio Comunale per mafiosità | il governo decide

Il Consiglio comunale di Tropea è stato ufficialmente sciolto. Il governo ha deciso di intervenire, accusando il municipio di infiltrazioni mafiose. La decisione è definitiva, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di ex sindaco, amministratori e elettori. Ora si attende un nuovo commissario che guiderà il paese in un momento difficile.

Il Consiglio comunale di Tropea è stato ufficialmente sciolto definitivamente per infiltrazioni mafiose, secondo una decisione del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello presentato da ex sindaco, amministratori e elettori. La pronuncia conferma l’legittimità del decreto del Governo, già approvato in prima istanza dal Tar del Lazio. Il provvedimento, inserito nel contesto della lotta alla criminalità organizzata, mira a interrompere l’azione condizionante della ’ndrangheta sull’ente locale. I giudici hanno sancito che la scioglizione non è una sanzione penale, bensì una misura cautelare, necessaria per fronteggiare il rischio di compromissione dell’amministrazione comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Troepla, scioglimento definitivo del Consiglio Comunale per mafiosità: il governo decide Approfondimenti su Tropea Scioglimento Ufficializzata la proroga dello scioglimento del consiglio comunale: niente voto a maggio È stata ufficializzata la proroga di sei mesi dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta, evitando così il voto previsto per maggio. Lo scioglimento del Consorzio per la gestione dei rifiuti infiamma il consiglio comunale: "Chiarezza sul futuro" Durante il consiglio comunale di Cerignola del 29 dicembre, il consigliere Tommaso Sgarro ha sollevato il tema dello scioglimento del Consorzio Igiene Ambientale – Bacino Foggia 4, suscitando discussioni sulla gestione futura dei rifiuti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tropea Scioglimento Tropea, definitivo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiosePer i giudici, l’ente era permeabile alla ’ndrangheta: legami personali, criticità gestionali e affidamenti anomali confermano il rischi ... zoom24.it Scioglimento del Comune di Tropea confermato: infiltrazioni ‘ndranghetiste alla guida della cittàScioglimento confermato: la triade commissariale resta in carica, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ex sindaco e degli ex amministratori ... quicosenza.it Dopo i fatti di sabato scorso, sono intervenuto in Consiglio Comunale. Non per spostare l’attenzione, ma per rimettere ordine nelle parole, nelle responsabilità e nel senso di ciò che è accaduto. Ho voluto ricostruire quanto successo, condividere poi con l'Aula - facebook.com facebook In Consiglio comunale a Formigine, comune dell’Emilia-Romagna in provincia di Modena, l’ex candidato sindaco di centrodestra Costantino Righi Riva ha sostenuto che il diritto di voto alle donne, introdotto nel 1946, sarebbe stato un “attacco all’unità familiar x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.