Triumph tutte le novità di Trident 660 e Tiger Sport 660

Scopri le novità di Triumph con le nuove Trident 660 e Tiger Sport 660. Dotate di un motore a tre cilindri in linea da 95 CV e 68 Nm di coppia, offrono un equilibrio tra stile, design e prestazioni. Questi modelli rappresentano un'evoluzione rispetto alle versioni precedenti, mantenendo un'attenzione particolare a comfort e funzionalità, ideali per chi cerca affidabilità e versatilità su strada.

Il celebre marchio britannico svela le nuove Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660. Le due moto, oltre a sfoggiare un nuovo look e finiture premium in grado di enfatizzare l'indole sportiva della prima e lo spirito touring della seconda, sono equipaggiate con l'ultima evoluzione del motore a tre cilindri in linea da 660 cc. Un propulsore completamente rivisto e in grado di erogare una potenza di 95 Cv e 68 Nm di coppia massima. Le nuove moto saranno disponibili presso i concessionari Triumph a marzo. I prezzi? Per la nuova Trident 660 si parte da 8.795 euro, franco concessionario, 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

