Triestina rinforzo post-mercato | firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale

La Triestina mette a segno un colpo di mercato dopo la fine della sessione invernale. La squadra ha ufficializzato l’arrivo di Andrei Anton, svincolato e ex capitano della Primavera del Torino. L’operazione serve a rafforzare il reparto e a prepararsi al meglio per le prossime partite di Serie C.

