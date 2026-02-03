Triestina rinforzo post-mercato | firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale

La Triestina mette a segno un colpo di mercato dopo la fine della sessione invernale. La squadra ha ufficializzato l’arrivo di Andrei Anton, svincolato e ex capitano della Primavera del Torino. L’operazione serve a rafforzare il reparto e a prepararsi al meglio per le prossime partite di Serie C.

