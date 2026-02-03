Triestina rinforzo post-mercato | firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale
La Triestina mette a segno un colpo di mercato dopo la fine della sessione invernale. La squadra ha ufficializzato l’arrivo di Andrei Anton, svincolato e ex capitano della Primavera del Torino. L’operazione serve a rafforzare il reparto e a prepararsi al meglio per le prossime partite di Serie C.
Approfondimenti su Triestina Rinforzo
Ultime notizie su Triestina Rinforzo
Triestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Pro VercelliDopo l'addio di Moretti, la Triestina è corsa ai ripari per rinforzare la difesa tesserando il fresco svincolato, dalla Pro Vercelli, Anton.. tuttomercatoweb.com
Cosenza, rinforzo in difesa: dalla Triestina arriva in prestito Andrea MorettiIl Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Triestina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Moretti. Il difensore si trasferisce. tuttomercatoweb.com
