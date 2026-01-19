Guehi Manchester City ora è ufficiale | rinforzo in difesa per i Citizens Il comunicato e le prime parole del nuovo arrivato

Il Manchester City ha annunciato l’acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace, rafforzando il reparto difensivo della squadra. L’ufficializzazione è stata comunicata attraverso il sito ufficiale del club, confermando la volontà di potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Guehi, giovane e promettente difensore, si unisce ai Citizens con l’obiettivo di contribuire alla competitività del team sotto la guida di Pep Guardiola.

Carrick Manchester United, ora è anche ufficiale: è lui l’allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione! Il comunicato e le sue prime parole

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Michael Carrick sarà l'allenatore della squadra fino alla fine della stagione, successivamente all'esonero di Amorim. Attraverso il comunicato ufficiale, il club ha confermato la nomina di Carrick, che assume il ruolo temporaneo con l’obiettivo di guidare i Red Devils nelle prossime partite. Questa scelta evidenzia la volontà di mantenere stabilità durante questa fase di transizione.

Carboni Racing, ora è ufficiale: il centrocampista argentino lascia i nerazzurri in prestito! Il comunicato e le prime parole del calciatore

Carboni Racing ha annunciato ufficialmente il trasferimento del centrocampista argentino, che si trasferisce in prestito dall’Inter. Di seguito, il comunicato ufficiale e le prime dichiarazioni del calciatore, che si appresta a iniziare una nuova avventura nel suo percorso professionale.

