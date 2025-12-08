Il Giappone si tinge di bianco abbondanti nevicate nel Nord | Video

Il Giappone si presenta imbiancato, con abbondanti nevicate che hanno interessato l'intera regione dell'Hokkaido. Auto, parchi e negozi sono coperti di neve, creando un paesaggio tipico dell'inverno nel Nord del Paese. Le temperature rigide e le precipitazioni nevose caratterizzano questa stagione nella regione settentrionale, offrendo uno spettacolo naturale suggestivo.

Il Sol Levante imbiancato in inverno. Auto, parchi e negozi sono ricoperti di neve in tutta l'Hokkaido, in Giappone, mentre la regione settentrionale e' interessata da abbondanti nevicate. L'agenzia meteorologica del Paese ha avvertito la popolazione di fare attenzione alle valanghe e all'accumulo di neve sulle linee elettriche.

