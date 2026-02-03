Ordigno bellico lungo i binari caos treni a Rimini | video

Un ordigno bellico è stato trovato lungo i binari a Rimini, creando caos tra i treni. Le forze dell’ordine sono intervenute nel sottopassaggio di via Chiabrera per mettere in sicurezza la zona. Il traffico ferroviario ha subito un blocco totale, con ritardi e cancellazioni. La polizia sta lavorando per neutralizzare l’ordigno e garantire la sicurezza dei passanti e dei pendolari.

