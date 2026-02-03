Trekking all' isola di Pianosa iscrizioni aperte | costi e programma
Sono aperte le iscrizioni per un trekking di tre giorni sull’isola di Pianosa, organizzato da Vadoevedo e Offbeat Tour Operator. La passeggiata si svolgerà dal 11 al 13 ottobre, con due giornate dedicate alle escursioni a piedi. Gli interessati possono già prenotare, i dettagli sui costi e il programma sono disponibili.
Sono già aperte le iscrizioni alla tre giorni, di cui due di trekking, sull'isola di Pianosa organizzata da Vadoevedo e Offbeat Tour Operator in programma da domenica 11 a martedì 13 ottobre prossimi. Percorsi che si snodano tra il porticciolo dell’ex Colonia Penale Agricola, funzionante fino al.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Pianosa Trekking
Trekking in Gorgona, escursioni Azimut sull'isola carcere: info prenotazioni, date e programma
Scopri le escursioni di trekking sull’isola di Gorgona organizzate da Azimut-Treks.
Millet Tour du Rutor Extrême 2026: aperte oggi le iscrizioni alla 22ª edizione in programma il 28 e 29 marzo
Sono aperte le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, che si terrà il 28 e 29 marzo 2026 in Valle d'Aosta.
Ultime notizie su Pianosa Trekking
Argomenti discussi: Canarie, mare d’inverno: 9 itinerari a spiagge spettacolari; 20 Bellissime Isole da scoprire questa Estate; Alla scoperta dell’ Isola di Guardamonte: dove l’Oltrepò nasconde ancora il suo antico mare; Giornata Mondiale delle Zone Umide: visita guidata gratuita alle Terme di San Giovanni Isola d’Elba.
Capo Verde, i tre trekking più belli di Santo AntãoNell’isola più verdeggiante dell’arcipelago tropicale alla scoperta degli itinerari più spettacolari, stretti tra la montagna e l’oceano, con panorami mozzafiato ... siviaggia.it
Isola d’Elba d’autunno. Trekking, escursioni e visite al museoL’autunno all’Isola d’Elba è il momento ideale per riscoprire l’isola nella sua dimensione più autentica: tra castagneti secolari, borghi di montagna e antiche tradizioni che tornano a vivere, il ... quotidiano.net
Il trekking inizia da Cavo, nei pressi dell'estremità nord-orientale dell'isola, e procede verso Ovest fino al Monte Capanne dove il percorso si biforca: 1) Il ramo nord-occidentale (NO) percorre la valletta del rio Gabbiola e te - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.