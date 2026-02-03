Trekking all' isola di Pianosa iscrizioni aperte | costi e programma

Sono aperte le iscrizioni per un trekking di tre giorni sull’isola di Pianosa, organizzato da Vadoevedo e Offbeat Tour Operator. La passeggiata si svolgerà dal 11 al 13 ottobre, con due giornate dedicate alle escursioni a piedi. Gli interessati possono già prenotare, i dettagli sui costi e il programma sono disponibili.

Sono già aperte le iscrizioni alla tre giorni, di cui due di trekking, sull'isola di Pianosa organizzata da Vadoevedo e Offbeat Tour Operator in programma da domenica 11 a martedì 13 ottobre prossimi. Percorsi che si snodano tra il porticciolo dell'ex Colonia Penale Agricola, funzionante fino al.

