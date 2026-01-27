AIAS-Avellino la tensione sale con l’ASL | nuova mobilitazione per la difesa dei servizi riabilitativi

Da avellinotoday.it 27 gen 2026

La situazione tra AIAS e ASL di Avellino si intensifica, con l’AIAS che annuncia una nuova mobilitazione per tutelare i servizi riabilitativi. Nonostante le decisioni favorevoli del TAR di Salerno, le tensioni tra le parti rimangono alte. Questa disputa evidenzia le difficoltà nel garantire servizi essenziali e il continuo impegno delle associazioni nel difendere i diritti degli utenti.

AVELLINO: Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra AIAS ed ASL. Nonostante ancora una volta il TAR di Salerno abbia accolto positivamente il ricorso per ottemperanza presentato dall’AIAS di Avellino contro l’ASL territorialmente competente per il riconoscimento di un budget di prestazioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

