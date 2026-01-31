Riabilitazione scontro senza tregua tra AIAS Avellino e ASL | Una sorda latitanza che sta diventando veramente fragorosa

La battaglia tra l’AIAS di Avellino e l’ASL continua senza sosta. Dopo che il TAR di Salerno ha accolto nuovamente il ricorso dell’associazione contro l’azienda sanitaria, chiedendo un budget più adeguato per le prestazioni riabilitative, l’ASL ha chiamato a rapporto il commissario del centro. La disputa resta aperta, e le parti sembrano ancora lontane da un accordo.

Secondo quanto riferito dal commissario straordinario, la convocazione sarebbe avvenuta senza tenere conto di quanto più volte ribadito nelle sedi della giustizia amministrativa. Arci parla di una persistente mancanza di riscontro da parte dell'ASL, affermando: «Una sorda latitanza da parte dell'ASL sta diventando veramente fragorosa». Nel suo intervento, il commissario straordinario punta il dito contro i vertici dell'azienda sanitaria. «Non possiamo che puntare il dito contro i vertici dell'ASL di Avellino», dichiara, riferendosi a un comportamento che, a suo giudizio, continua a caratterizzarsi per un atteggiamento omissivo.

