Tragedia lungo la ferrovia Muore sotto il treno a 57 anni

Un uomo di 57 anni ha perso la vita ieri mattina sulla linea ferroviaria Ferrara-Suzzara. La tragedia è avvenuta quando è stato travolto da un treno. La vittima si trovava lungo i binari e, per motivi ancora da chiarire, si è trovato davanti al convoglio. I soccorsi sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La linea è stata temporaneamente chiusa, creando disagi ai pendolari. Polizia e tecnici stanno ascoltando testimoni e cercando di ricostruire cosa sia successo.

Un lunedì mattina iniziato nel segno del dolore e del silenzio quello di ieri sulla linea ferroviaria Ferrara-Suzzara. Poco prima delle 8, in località Ponti Spagna di Bondeno, la routine di pendolari e studenti è stata spezzata da un evento tragico: un uomo di 57 anni del mantovano è finito sotto un treno in corsa. Il traffico ferroviario è stato interrotto per circa due ore. Il tutto è accaduto in un tratto di ferrovia isolato, caratterizzato dalla presenza di un vecchio passaggio a livello dismesso da decenni e circondato solo dalla quiete della campagna ferrarese. Un luogo dove il rumore del treno è l'unica nota che rompe il silenzio abituale.

