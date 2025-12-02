Tragedia sui binari a San Vincenzo muore a 60 anni travolto dal treno | ritardi lungo la linea Tirrenica
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYTragedia sui binari intorno alle 10 di oggi martedì 2 dicembre alla stazione di San Vincenzo dove un 60 enne è morto travolto da un treno. La circolazione è stata immediatamente sospesa lungo la Tirrenica (soprattutto sull'asse Pisa-Roma) con il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
