Traffico Roma del 03-02-2026 ore 14 | 30

Nella capitale, la viabilità cambia per lavori e verifiche. Via di Porta a Castello è chiusa a Borgo Vittorio a causa di lavori in corso e divieto per i mezzi pesanti. In centro, via dei Sabelli a San Lorenzo è bloccata tra via dei Sardi e via degli Ausoni, mentre in via dei Fori Imperiali ci sono restrizioni tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci. La strada è chiusa anche pedonalmente, per permettere controlli sugli alberi dopo la caduta di un pino domenica pomeriggio. Questa sera, tra le 18 e le

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità modifica di viabilità via di Porta a castello la carreggiata è ridotta all'altezza di Borgo Vittorio è vietato il transito ai veicoli pesanti lavori in corso poi in via dei Sabelli a San Lorenzo la strada è chiusa tra via dei Sardi via degli Ausoni in centro in via dei Fori Imperiali prosegue la chiusura della strada tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci il divieto è in vigore per veicoli e Pedoni La chiusura si è resa necessaria per lasciare spazio alle verifiche delle alberature in seguito alla caduta di un pino avvenuta nel primo pomeriggio di domenica questa sera dalle 18 alle 19:30 sit-in a via Bissolati all'altezza di via San Nicola da Tolentino saranno possibili brevi stop o deviazioni per il traffico pubblico e privato

