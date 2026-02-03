Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08 | 30

Tra le strade di Roma, il traffico si fa complicato questa mattina. Chiusa temporaneamente via Formellese tra via Cassia e via Veientana a causa di un incidente. Code si formano in varie zone: su via Flaminia e via Salaria, tra il raccordo e via dei Due Ponti, e tra la motorizzazione civile e la tangenziale est in direzione centro. In più, sull’A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est ci sono tratti con rallentamenti. Incidente anche su via Cristoforo Colombo, con auto in fila tra Infernetto e Malaf

Luceverde Roma ben trovati in zona Olgiata chiusura temporanea per incidente di via formellese tra via Cassia e via Veientana nelle due direzioni di marcia tra incolonnato su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra il raccordo e via dei Due Ponti e tra la motorizzazione civile la tangenziale est in direzione del centro code a tratti sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est In quest'ultima direzione incidente su via Cristoforo Colombo auto in fila tra Infernetto e via di Malafede verso Roma trafficata la via Pontina con code a tratti tra Mostacciano via Cristoforo Colombo sul Raccordo Anulare traffico intenso è rallentato in carreggiata interna tra il video per a Firenze via Ostiense con code tra via Casilina e via Appia rallentamenti anche in esterna tra via Appia e via Tiburtina e code a tratti tra Casal del Marmo e via della Pisana da diversi giorni al VIII municipio per le conseguenze di uno smottamento la via Ardeatina è chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e il vicolo dell' Annunziatella l'attesa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

