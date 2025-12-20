Sul Financial Times Tether accusata di aver venduto una sua attività a società da loro controllate
Recenti notizie sul Financial Times segnalano che Tether sarebbe coinvolta in un’operazione di vendita di Peak Mining, società di mining di bitcoin di Northern Data, a una delle sue controllate. Questa vicenda mette in luce le complesse relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici.
I dirigenti di Tether sono accusati di vendere Peak Mining, azienda di mining di bitcoin di Northern Data, a società da loro controllate, rivelando le intricate relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici. Si legge sul Financial Times: "Tether è l'azionista di maggioranza dell'operatore tedesco di data center per l'Ia Northern Data che a novembre ha annunciato la vendita della sua attività di mining (il processo in cui computer potenti confermano le transazioni su una blockchain, ossia un registro digitale delle operazioni e creano nuove monete o token, ricevendo ricompense per il lavoro svolto, ndr) di bitcoin, Peak Mining, per un valore fino a 200 milioni di dollari.
Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Tether sotto accusa in Svezia | indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Ft | Controllata di Tether vende il mining a società dei suoi vertici.
Juventus, Elkann sotto assedio: offerta di 2 miliardi dall'Arabia Saudita. Tether accusata di frode ma Ardoino se la ride - Juventus, dopo l'assalto di Tether, arriva anche quello dell'Arabia Saudita: Elkann si trova di fronte a una possibile offerta di 2 miliardi di euro ... sport.virgilio.it
Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode su una società che estrae Bitcoin - L’indagine riguarda una presunta frode IVA su larga scala legata alle attività di Peak Mining, quando era ancora controllata da Northern Data. calcioefinanza.it
Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin - Devasini e Ardoino comprano l'attività di estrazione di bitcoin di Northern Data, società del loro gruppo. ilfattoquotidiano.it
