Recenti notizie sul Financial Times segnalano che Tether sarebbe coinvolta in un’operazione di vendita di Peak Mining, società di mining di bitcoin di Northern Data, a una delle sue controllate. Questa vicenda mette in luce le complesse relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici.

I dirigenti di Tether sono accusati di vendere Peak Mining, azienda di mining di bitcoin di Northern Data, a società da loro controllate, rivelando le intricate relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici. Elkann aveva indubbiamente fiutato qualcosa. L’inchiesta del Financial Times. Tether nel mirino dell’inchiesta del Financial Times: i dettagli. Si legge sul Financial Times: “Tether è l’azionista di maggioranza dell’operatore tedesco di data center per l’Ia Northern Data che a novembre ha annunciato la vendita della sua attività di mining (il processo in cui computer potenti confermano le transazioni su una blockchain, ossia un registro digitale delle operazioni e creano nuove monete o token, ricevendo ricompense per il lavoro svolto, ndr) di bitcoin, Peak Mining, per un valore fino a 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sul Financial Times Tether accusata di aver venduto una sua attività a società da loro controllate

Leggi anche: Bce nega le garanzie sul prestito Ue da 140 miliardi all’Ucraina: lo rivela il Financial Times

Leggi anche: Bucci sul Financial Times: "Così Genova 'sfida' Milano"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Tether sotto accusa in Svezia | indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Ft | Controllata di Tether vende il mining a società dei suoi vertici.

Juventus, Elkann sotto assedio: offerta di 2 miliardi dall'Arabia Saudita. Tether accusata di frode ma Ardoino se la ride - Juventus, dopo l'assalto di Tether, arriva anche quello dell'Arabia Saudita: Elkann si trova di fronte a una possibile offerta di 2 miliardi di euro ... sport.virgilio.it