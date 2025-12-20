Sul Financial Times Tether accusata di aver venduto una sua attività a società da loro controllate

Recenti notizie sul Financial Times segnalano che Tether sarebbe coinvolta in un’operazione di vendita di Peak Mining, società di mining di bitcoin di Northern Data, a una delle sue controllate. Questa vicenda mette in luce le complesse relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici.

I dirigenti di Tether sono accusati di vendere Peak Mining, azienda di mining di bitcoin di Northern Data, a società da loro controllate, rivelando le intricate relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici. Elkann aveva indubbiamente fiutato qualcosa. L’inchiesta del Financial Times. Tether nel mirino dell’inchiesta del Financial Times: i dettagli. Si legge sul Financial Times: “Tether è l’azionista di maggioranza dell’operatore tedesco di data center per l’Ia Northern Data che a novembre ha annunciato la vendita della sua attività di mining (il processo in cui computer potenti confermano le transazioni su una blockchain, ossia un registro digitale delle operazioni e creano nuove monete o token, ricevendo ricompense per il lavoro svolto, ndr) di bitcoin, Peak Mining, per un valore fino a 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

