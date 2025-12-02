Milano, 2 dicembre 2025 – Vasco Electronics, azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di dispositivi innovativi per la traduzione, è stata inserita nel prestigioso ranking Europe’s Long-Term Growth Champions, realizzato dal quotidiano Financial Times in collaborazione con la piattaforma Statista. La classifica premia le aziende che negli anni hanno dimostrato una crescita stabile e sostenibile, confermando come innovazione e continuità possano essere alla base di un successo duraturo. Nell’edizione di quest’anno, Vasco si è posizionata al 73° posto, consolidando il proprio ruolo tra le principali realtà tecnologiche europee. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Vasco Electronics tra le aziende europee a più rapida crescita per il secondo anno consecutivo secondo il Financial Times