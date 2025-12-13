Tour de France 2026 Evenepoel sulla presenza di Lipowitz | Un' ottima scelta

Il Tour de France 2026 si avvicina, con le squadre pronte a schierare i loro capitani. In casa Red Bull-Bora-Hansgrohe, tra i leader c’è anche Remco Evenepoel, che si prepara a disputare la sua prima partecipazione alla Grande Boucle. La presenza di Lipowitz viene vista come un'ottima scelta per rafforzare il team e le ambizioni per la corsa.

Roma, 13 dicembre 2025 - In casa Red Bull-Bora-Hansgrohe a livello di capitani c'è una bella ressa, ma come da programma del 2026 ci sarà anche spazio per tutti: anche e soprattutto per il volto nuovo Remco Evenepoel, pronto a recitare la parte del leone al Tour de France 2026. Le dichiarazioni di Evenepoel. Con il belga alla Grande Boucle ci sarà Florian Lipowitz, terzo quest'anno e forse su strada qualcosa in più di un semplice luogotenente: una rivalità che non spaventa il quasi ex corridore della Soudal Quick-Step, come espresso ai microfoni di WielerFlits. "Io e Florian abbiamo chiuso al terzo posto le ultime due edizioni del Tour de France. Sport.quotidiano.net

