Giro d' Italia 2026 Tiberi non ci sarà | Andrò al Tour de France e non per la classifica
Nel 2026, Antonio Tiberi non parteciperà al Giro d'Italia, ma si concentrerà sul Tour de France, senza obiettivi di classifica. A 23 anni, il ciclista italiano si prepara a nuove sfide, in un contesto di attesa da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, che sperano in una sua crescita nei grandi eventi internazionali.
Roma, 16 dicembre 2025 - L'età è ancora verde, ma il tempo passa e i risultati, almeno finora, hanno faticato ad arrivare, specialmente per un'Italia esigente che aspetta con ansia l'erede di Vincenzo Nibali nei Grandi Giri: lo sa bene Antonio Tiberi, che presenta in prima persona il programma del suo 2026. Il programma e le dichiarazioni di Tiberi. L'occasione la forniscono i microfoni di Cyclism'Actu e dal corridore della Bahrain Victorious arriva subito una sorpresa: dopo il deludente 17esimo posto di quest'anno (preceduto dal ben più positivo quinto posto del 2024 ), il laziale non si concederà una rivincita al Giro d'Italia 2026, scegliendo invece i l Tour de France 2026, per un debutto assoluto, ma non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
