Nel 2026, Antonio Tiberi non parteciperà al Giro d'Italia, ma si concentrerà sul Tour de France, senza obiettivi di classifica. A 23 anni, il ciclista italiano si prepara a nuove sfide, in un contesto di attesa da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, che sperano in una sua crescita nei grandi eventi internazionali.

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Tiberi non ci sarà: "Andrò al Tour de France e non per la classifica"

Roma, 16 dicembre 2025 - L'età è ancora verde, ma il tempo passa e i risultati, almeno finora, hanno faticato ad arrivare, specialmente per un'Italia esigente che aspetta con ansia l'erede di Vincenzo Nibali nei Grandi Giri: lo sa bene Antonio Tiberi, che presenta in prima persona il programma del suo 2026. Il programma e le dichiarazioni di Tiberi. L'occasione la forniscono i microfoni di Cyclism'Actu e dal corridore della Bahrain Victorious arriva subito una sorpresa: dopo il deludente 17esimo posto di quest'anno (preceduto dal ben più positivo quinto posto del 2024 ), il laziale non si concederà una rivincita al Giro d'Italia 2026, scegliendo invece i l Tour de France 2026, per un debutto assoluto, ma non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Vingegaard sul 2026: "Sogno il Tour de France. Ma penso anche al Giro d'Italia"

Leggi anche: Del Toro e Ayuso al Tour de France 2026, Almeida capitano UAE al Giro d’Italia: resta solo Vingegaard “indeciso”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pogacar ha svelato il calendario 2026 fino al Tour: tutte le gare a cui parteciperà; Giro d'Italia 2026 in Calabria: percorso e tappe; Giro d’Italia 2026 a Milano, sarà il 90° arrivo di tappa nella storia; 2026, quasi tutti i pezzi già sulla scacchiera: Jonas, manchi solo tu!.

Giro d'Italia in costante movimento fra affari e cultura. Cairo agli ambasciatori: «La corsa promuove l'Italia nel mondo» - Il Presidente di Rcs MediaGroup è stato invitato alla Farnesina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Il Giro è anche un fattore positivo nello stabilire relazioni tra il nostro Paese e l’estero» ... msn.com