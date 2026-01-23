Zelensky vede Trump e lancia il trilaterale Ucraina - Usa - Russia ad Abu Dhabi ma i negoziati sono a due

Il presidente Zelensky ha incontrato Trump ad Abu Dhabi, segnando la prima riunione tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia dall'inizio del conflitto. Tuttavia, i negoziati ufficiali si sono svolti tra due paesi, con focus che vanno oltre il Donbass, coinvolgendo principalmente Russia e Stati Uniti. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica alle tensioni nel contesto più ampio del conflitto.

L’incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump a Davos e l’odierno trilaterale tra i negoziatori di Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi rilanciano le trattative sull’Ucraina. Dietro il retorico intento comune di formalizzare la cessazione della guerra, ci sono chiari e divergenti interessi individuali. Il piano di pace di Trump è annunciato come base, ma i colloqui veri escludono Kiev e coinvolgono soltanto Washington e Mosca. L’incontro tra Zelensky e Trump e le garanzie per l’Ucraina Quando Trump afferma che un incontro è stato “positivo” o “proficuo”, difficilmente vuol dire che l’incontro conti davvero qualcosa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Zelensky accusa l’Europa “persa e divisa”, oggi il trilaterale con Usa e Russia ad Abu DhabiIl presidente ucraino Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla coesione dell’Europa, descrivendola come “persa e divisa”.

Ucraina, si cerca la pace a tutti i costi: oggi il trilaterale con Russia e Usa ad Abu DhabiIn un contesto di crescente tensione, si cercano soluzioni di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

