La fine dei lavori al palazzetto dello sport slitta a dicembre 2026

La consegna del nuovo palasport di Bergamo si allunga di altri due mesi. La Chorus Life Spa, che gestisce i lavori, ha annunciato che la Gvg Spa, l’impresa incaricata, ha aggiornato il cronoprogramma. Ora, i lavori devono terminare entro dicembre 2026, invece che prima. La costruzione del palazzetto si complica e i tempi si allungano.

Bergamo. Slitta, ora con i crismi dell'ufficialità, la consegna del nuovo palasport cittadino. Chorus Life Spa, stazione appaltante dei lavori, ha reso noto che l'impresa affidataria – la romana Gvg Spa – ha aggiornato il cronoprogramma del cantiere: la data di chiusura è stata posticipata di due mesi rispetto alle previsioni, con il palazzetto che sarà realizzato entro dicembre 2026. "L'aggiornamento – spiega la stazione appaltante in una nota – conferma una rimodulazione dei tempi di esecuzione riconducibile alle difficoltà riscontrate dall'impresa nell'avvio e nell'organizzazione delle lavorazioni dopo l'affidamento del cantiere avvenuto a seguito di procedura di gara pubblica europea".

