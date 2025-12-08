Roma torna il premio Rispetto e Amore | riconoscimenti a protagonisti e associazioni dell’impegno etico

Roma – La Sala della Protomoteca del Campidoglio ospiterà l’ 11 dicembre 2025 alle ore 16 la terza edizione del Premio “Rispetto e Amore”, iniziativa promossa da Spazioteatro80 con il Patrocinio della Presidenza della Commissione Patrimonio di Roma Capitale, della Regione Lazio e dell’ Archivio Storico del Cinema Italiano. Un appuntamento che celebra l’impegno di personalità e associazioni che ogni giorno lavorano per la tutela degli animali e per un’etica sociale fondata sul rispetto. L’apertura dell’evento sarà affidata all’ On. Yuri Trombetti, Presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it