Natale a Palermo piccoli musicisti e voci bianche per la chiusura dei concerti

A Palermo, Natale si conclude con due concerti nella chiesa della Pietà alla Kalsa, organizzati dai club service. Piccoli musicisti e voci bianche chiuderanno la rassegna natalizia, offrendo un momento di musica e tradizione. Gli eventi si svolgeranno il 5 gennaio, portando in scena interpretazioni di classici natalizi e canzoni amate, in un’atmosfera di sobria convivialità e cultura.

Saranno i musicisti in erba e le piccole voci a chiudere Natale a Palermo: la rassegna offerta dai club service alla città, quest’anno si concluderà infatti con due concerti, domani sera (5 gennaio) nella chiesa della Pietà alla Kalsa, i classici di Natale, le canzoni più amate saranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Natale a Palermo, piccoli musicisti e voci bianche per la chiusura dei concerti Leggi anche: Wake Up accende il Natale: concerti, burattini e voci bianche in città Leggi anche: Maggio Fiorentino, in scena il concerto di Natale col coro di voci bianche Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. «Natale a Palermo», dieci concerti gratuiti nelle chiese. “Natale in Periferia tra luci e comunità”: il 29 dicembre a Villagrazia un pomeriggio di festa, animazione e sorprese per grandi e piccoli - PALERMO – Prosegue la prima edizione di “Natale in Periferia tra luci e comunità” con un nuovo appuntamento dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie del quartiere Villagrazia. blogsicilia.it

Cosa fare a Palermo nel weekend: tra fiere di Natale e concerti nel cuore della città - Ormai l'aria di festa si fa sentire in città e anche per questo fine settimana le cose da fare non mancano: ecco tutti gli eventi da non perdere dal 19 al 21 dicembre ... balarm.it

Natale 2025 a Palermo, cosa fare: eventi da non perdere - La città di Palermo, conosciuta nel mondo per le sue bellezze artistiche, la storia e il mare, anche durante il periodo natalizio offre occasioni magiche per ... tg24.sky.it

** PALERMO.** **"NATALE 2025".** - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.