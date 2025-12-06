Wake Up accende il Natale | concerti burattini e voci bianche in città

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento si prepara a vivere un Natale all’insegna di musica, cultura e tradizione, grazie agli eventi organizzati da Wake Up in collaborazione con GD Home – Servizi immobiliari.Tutte le iniziative si terranno a piazza Roma, dove è presente anche la storica pista di pattinaggio sul ghiaccio, ormai un simbolo delle festività in città. Il calendario propone appuntamenti per tutte le età: 7 dicembre ore 17– Sport 7 live in diretta su Tv7. Il salottino sportivo sul Benevento calcio. 8, 24, 31 dicembre e 5 gennaio – Officine Bus: musica, balli, intrattenimento e altro. 13 dicembre, dalle 16 alle 20 – L’arte incontra il Natale con il vignettista PeppArt, che intratterrà il pubblico con le sue creazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Wake Up accende il Natale: concerti, burattini e voci bianche in città

