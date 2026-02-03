Torna a Umbria Fiere Expo Tecnocom 2026 | la grande esposizione per la ristorazione e l' accoglienza

Torna a Bastia Umbra Expo Tecnocom 2026, la grande fiera dedicata al settore Horeca. Dall’8 all’11 febbraio, ristoratori, baristi e operatori dell’ospitalità si incontreranno per quattro giorni pieni di incontri e novità. L’evento, molto frequentato, si prepara ad accogliere centinaia di professionisti provenienti da tutta Italia.

L’inaugurazione rappresenta il momento simbolico di apertura di un evento che, edizione dopo edizione, si conferma punto di riferimento nazionale per tecnologie, prodotti, servizi e arredi per pubblici esercizi, attività ricettive e laboratori di arte bianca. Organizzata da Epta Confcommercio Umbria, Expo Tecnocom 2026 ospiterà oltre 100 espositori distribuiti in quattro padiglioni, con una proposta ampia e trasversale che spazia dalle materie prime alle attrezzature, dall’arredo indoor e outdoor agli impianti, dai macchinari alle soluzioni per il contract e l’hospitality. Per facilitare la visita e valorizzare l’esperienza dei professionisti, la manifestazione è articolata in tre macro aree tematiche – Food, Equipment e Contract – che permettono di orientarsi tra le diverse filiere e individuare rapidamente le soluzioni più adatte alle proprie esigenze operative e di business.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

