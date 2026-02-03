TorinoProcura procede per devastazione

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per devastazione dopo gli scontri del 31 gennaio, quando i manifestanti si sono affrontati con le forze dell’ordine in città. La polizia ha identificato alcuni partecipanti e sta indagando sulle responsabilità. Nessuna persona è ancora stata arrestata, ma le indagini continuano.

14.50 La Procura di Torino ha formalizzato l'apertura di un procedimento per devastazione in merito agli scontri avvenuti in città il 31 gennaio al termine di una manifestazione pro Askatasuna. Per il momento l'ipotesi di reato è a carico di ignoti. Per i singoli episodi,nell'informativa inviata dalla Digos, ci sono 24 iscrizioni nel registro degli indagati. Tre dimostranti,uno dei quali era nel gruppo che ha pestato un poliziotto, sono stati arrestati in flagranza e attendono l'esito dell'udienza di convalida.

