La procura di Torino sta valutando se i recenti scontri possano configurare il reato di devastazione. Tre persone sono state arrestate, mentre altre 24 sono state identificate e denunciate. Le accuse vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al travisamento, fino all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e al porto di armi improprie. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre le indagini continuano a chiarire i fatti.

Tre gli arrestati e 24 le persone identificate e denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al travisamento, fino all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità al porto di armi improprie. Ma la procura di Torino sta valutando l’ipotesi di devastazione per gli scontri del 31 gennaio, avvenuti durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Ecco quando si configura questo reato. Scontri tra attivisti di Askatasuna e forze dell’ordine (Ansa). Cosa prevede l’articolo 419 del Codice penale. Tale reato è previsto e punito dall’ articolo 419 del Codice penale, in base al quale «chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da 8 a 15 anni ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scontri di Torino, la procura valuta il reato di devastazione: quando si configura

Approfondimenti su Torino Scontri

La Corte di Cassazione ha stabilito che offendere un docente tramite messaggi nelle chat di classe costituisce reato di diffamazione.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo in seguito ai disagi verificatisi nel reparto di cure intensive dell’ospedale San Raffaele durante il fine settimana di Sant’Ambrogio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Askatasuna, Torino blindata per il corteo di protesta contro lo sgombero

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato. Schlein: Violenza inaccettabile; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri.

Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitariaLa premier: È tentato omicidio, i magistrati non esitino. Per martedì è in programma l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La segretaria del Pd, intanto, domenica, ha chiamato ... tg24.sky.it

Scontri alla manifestazione di Torino per Askatasuna, De Angelis: Assist senza precedenti alla destraLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Gli scontri di Torino riaccendono i riflettori sul decreto sicurezza. Oggi, una riunione di governo ha messo a punto la stretta - facebook.com facebook

Tra i tre arresti per gli scontri di #Torino c'è Angelo Francesco Simionato; il 22enne è incensurato, fa il cameriere e pare frequenti un centro sociale. I genitori: "Un bravo ragazzo" x.com