Stellantis annuncia che l’Algeria offre nuove opportunità per le aziende dell’indotto, ma Pwc mette in guardia: una su quattro è in difficoltà finanziaria. La società di consulenza sostiene che le aziende stanno affrontando volumi in calo e margini ridotti, anche se hanno investito molto. Rimangono ancora molte incognite su come queste imprese potranno cogliere realmente le nuove occasioni di business senza compromettere la loro stabilità.

Una “opportunità di business”, non una delocalizzazione. Con quali risorse resta da capire, visto che il 27% delle aziende dell’indotto, secondo un rapporto di Pwc, è in “distress finanziario”, strozzata da volumi in calo con margini ridotti e fatturato contratto mentre gli investimenti sono stati alti. Nel giorno del faccia a faccia tra Stellantis e le aziende piemontesi della componentistica auto per invitarle ad aprire proprie filiali in Algeria, a supporto della fabbrica di Tafraoui dove il gruppo franco-italiano sta portando avanti importanti investimenti, si accende un faro sulla manovra tentata dalla multinazionale controllata da Exor della famiglia Agnelli-Elkann. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis: “L’Algeria? Nuove opportunità per le aziende dell’indotto”. Ma Pwc avvisa: “Una su 4 in distress finanziario”

