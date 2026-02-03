Torino | Schlein ' destra strumentalizza per colpire opposizione e giudici'
Questa mattina a Torino, Elly Schlein ha accusato la destra di usare la violenza come strumento contro l’opposizione e i giudici. La leader del Partito Democratico ha commentato le immagini di episodi violenti mostrati in tv, dicendo che sono inaccettabili e inqualificabili. Schlein ha aggiunto che questa deriva non deve essere tollerata e invita a mantenere alta l’attenzione. La politica si prepara a una settimana di tensioni, mentre cresce la preoccupazione per l’intensificarsi di comportamenti aggressivi.
Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo visto tutti immagini di una violenza inaccettabile, inqualificabile. Tutti abbiamo espresso un'immediata condanna e la solidarietà agli agenti di polizia e anche ai giornalisti che sono stati colpiti da delle frange violente organizzate che si sono staccate da un corteo che fin lì aveva visto decine di migliaia di persone sfilare pacificamente. Trovo gravissima la strumentalizzazione che è stata fatta da parte della destra e oggi anche dal ministro Piantedosi contro le opposizioni e contro i giudici per quello che è accaduto". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì in onda stasera su La7.
“Il tricolore è anche nostro, è la destra che lo strumentalizza”, dice Alfieri (Pd)
Alessandro Alfieri, senatore del Pd, sottolinea che il tricolore è un simbolo di tutti gli italiani e che non c’è motivo di imbarazzo nel celebrarlo.
L'imam di Torino torna in libertà, Meloni: "Sicurezza impossibile se i giudici annullano ogni misura" | Schlein: "Il premier vuole il governo libero dal controllo delle toghe"
L'imam di Torino, detenuto nel Cpr di Caltanissetta, torna in libertà dopo essere stato considerato non pericoloso e con contatti ritenuti isolati e datati.
