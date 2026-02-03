Torino | Schlein ' destra strumentalizza per colpire opposizione e giudici'

Questa mattina a Torino, Elly Schlein ha accusato la destra di usare la violenza come strumento contro l’opposizione e i giudici. La leader del Partito Democratico ha commentato le immagini di episodi violenti mostrati in tv, dicendo che sono inaccettabili e inqualificabili. Schlein ha aggiunto che questa deriva non deve essere tollerata e invita a mantenere alta l’attenzione. La politica si prepara a una settimana di tensioni, mentre cresce la preoccupazione per l’intensificarsi di comportamenti aggressivi.

