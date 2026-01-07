Il tricolore è anche nostro è la destra che lo strumentalizza dice Alfieri Pd

Alessandro Alfieri, senatore del Pd, sottolinea che il tricolore è un simbolo di tutti gli italiani e che non c’è motivo di imbarazzo nel celebrarlo. Secondo Alfieri, la destra tende a strumentalizzare il vessillo nazionale, ma il Pd continuerà a rispettarlo e a onorarlo come simbolo condiviso della nostra identità. Questa posizione ribadisce l’importanza di un rispetto comune per i simboli che rappresentano l’intera nazione.

“Non c’è nessun imbarazzo da parte nostra, abbiamo sempre celebrato il tricolore”. A dirlo è Alessandro Alfieri, senatore in quota Pd. Oggi è il 229esimo anniversario del tricolore italiano e il 30esimo anno che lo si celebra come festa nazionale, eppure negli anni la nostra banidera ha sempre generato divisioni. C’è un pò di imbarazzo da parte della sinistra nel celebrare la nostra bandiera, senatore? “Assolutamente no – dice Alfieri - alla cerimonia di questa mattina a Reggio Emilia c’era una nostra delegazione, con il senatore Graziano Delrio e la segreteria nazionale. Siamo sempre stati coerentemente in prima linea alla festa del tricolore”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Giornata Tricolore, Mattarella “Esprime i nostri valori” - L’articolo 12 della Costituzione recita semplicemente: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. metropolitano.it

Mattarella: Tricolore nostro patrimonio irrinunciabile di valori - "Il Tricolore italiano, che i costituenti hanno voluto come vessillo della Repubblica, è simbolo di unità del nostro Paese, nel processo storico nazionale che ha portato ... notizie.tiscali.it

Oggi, nel celebrare il nostro #Tricolore, ricordiamo le pagine della nostra storia ad esso legato: la Repubblica Cispadana che lo vide nascere, il Risorgimento di cui fu insegna di libertà e unità, la Resistenza e la Repubblica che lo adottarono come simbolo uni x.com

Guardiamo con fierezza al nostro Tricolore che sventola sempre più in alto nel mondo e rappresenta la nostra storia, i nostri valori, l’amore per l’Italia. Auguri alla nostra Bandiera - facebook.com facebook