L' imam di Torino torna in libertà Meloni | Sicurezza impossibile se i giudici annullano ogni misura | Schlein | Il premier vuole il governo libero dal controllo delle toghe

15 dic 2025

L'imam di Torino, detenuto nel Cpr di Caltanissetta, torna in libertà dopo essere stato considerato non pericoloso e con contatti ritenuti isolati e datati. La sua scarcerazione solleva polemiche politiche, con Meloni che critica l'annullamento delle misure di sicurezza da parte dei giudici e Schlein che accusa il governo di voler sfuggire al controllo delle toghe.

L'uomo, detenuto nel Cpr di Caltanissetta, non è ritenuto "soggetto pericoloso" e i contatti con soggetti legati al mondo del terrorismo "sono isolati e decisamente datati". Il Viminale valuta il ricorso. Fratoianni: "Così cade una narrazione falsa e ideologizzata". Tgcom24.mediaset.it

