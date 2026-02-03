Torino ferita ancora | dopo Askatasuna si scatenano i migranti tre finanzieri in ospedale

Torino torna a scendere sotto il peso dei disordini. A tre giorni dagli scontri tra black bloc e antagonisti davanti al centro sociale Askatasuna, il centro della città si è riacceso con nuovi episodi di tensione. Questa volta, protagonisti sono i migranti rinchiusi nel Cpr di corso Brunelleschi, che hanno scatenato una rissa finita con tre finanzieri feriti e ricoverati in ospedale. La città si sveglia con ancora più paura e incertezza.

A tre giorni dai violenti scontri di Torino tra black bloc e antagonisti, a sostegno del centro sociale Askatasuna, il capoluogo piemontese viene di nuovo turbato da disordini che questa volta vedono protagonisti i migranti ospitati nel Cpr di corso Brunelleschi. Risse tra loro, assalti alle forze dell'ordine, tre finanzieri feriti. Torino, migranti scatenati e all'assalto dei finanzieri. Al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di corso Brunelleschi, a Torino, ieri due gruppi di migranti si sono scontrati tra loro. A intervenire sono stati i militari della guardia di finanza d el comparto antiterrorismo pronto impiego (Atpi ).

